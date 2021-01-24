حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 24 يناير 2021

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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا: حاول أن تطور من نفسك بأفكار جديده حتي تلف الأنظار إليك وتصل إلى أهدافك سريعا.عاطفيا: شريكك يضعك في مكانة عالية ولكنه يجهل كيف يتعامل معك لاتحزن وانتظر الفرصة لتتحسن علاقتك معه.صحيا: آلام في معدتك تعود لك من جديد تناول المشروبات الدافئة واحرص على الالتزام بتعليمات الطبيب.مهنيا: تستطيع هذه الفترة إنتاج كثير من الأفكار المهنية، احذر من تدهور علاقتك مع زملائك في العمل بسبب عصبيتك في التعامل معهم.عاطفيا: اظهر حبك وحنانك للشريك واهتم به حتى تنتهي سريعا فترة التوتر التي تمر بعلاقتكم.صحيا: الإفراط في تناول الوجبات غير الصحية يصيبك بالسمنة وتزيد من مشاكلك الصحية، كن حذر وحافظ على صحتك.مهنيا: لا تشتت نفسك واهتم بالأمور المهمة التي تساعدك بالتقدم بخطوات قوية للأمام في عملك.عاطفيا: تجنب الخلافات مع شريكك بقدر الإمكان حتى تحظي معه بالرومانسية والاستقرار خلال الفترة القادمة.صحيا: حاول أن تمارس التمارين الرياضية بانتظام لتشعرك بالنشاط والسعادة.مهنيا: شراكة جديدة في الطريق إليك ولكن فكر جيدا ووثق كل شئ حتى تحفظ حقوقك.عاطفيا: اهتمامك الزائد بعملك يجعلك بعيد عن شريكك وعائلتك، حاول أن تعتني بهم أكثر فهم في حاجتك.صحيا: الوجبات الدسمة السريعة تزيد من وزنك وتشعرك وتضر من صحتك اهتم أكثر بالأكل الصحي حتى لا تعود لك آلام المعدة.مهنيا: تشعر ببعض التوتر بسبب ضغوط العمل الزائدة، حاول أن تهدأ لكي تتخلص من قلقَك وتنجز أعمالك.عاطفيا: كن على قدر مسؤوليتك ولا تعطي وعود لا تستطيع أن تنفذها مع شريكك، فهو تحمل الكثير من الوعود الواهية منك بدون تنفيذ.صحيا: جسدك متعب ويحتاج إلى الراحة لبعض الوقت، تعاني هذه الفترة من الأرق وقلة النوم.مهنيا: لديك بعض الاهمال والكسل حاول أن تتخلص منهما وتطور من نفسك وتنجز ما لديك من المهام.عاطفيا: ضغوط الحياة تأخذك من أحبابك، وتتوتر علاقتك مع شريكك اهتم به أكثر ولا تزيد في عنادك فتره جيده للصلح انتهز الفرصه اذا كان يستحق.صحيا: حاول ان تحافظ على تناول الأطعمة الصحية لأنها تزيد من تركيزك في العمل ونشاطك طوال اليوم.مهنيا: أنت على موعد مع ترقية أو مكافأة لإخلاصك في عملك، لا تتراجع عن الجدية ولكن حاول ألا تجهد نفسك وكن هادئا.عاطفيا: هناك من يراقبك وينتظر الفرصة في أن يتحدث معك، تكلم بصراحة ووضوح لتستطيع أن توصل له وجهة نظرك بصدق.صحيا: تعاني من صداع نصفي بسبب التفكير والإجهاد حاول أن تأخذ قسط من الراحة وتستشير الطبيب.مهنيا: تغيير على الصعيد المهني يرفع من شأنك، سعيك وجهدك أن تطور من نفسك لن يضيع هباءً ويجعلك تكسب خبرات كثيرة.عاطفيا: مفاجأة جميلة في الطريق إليك تسعد قلبك وعائلتك، اجعلها بداية جديدة لك مع الشريك.صحيا: لا تجهد نفسك بالتفكير الزائد، لكي لا تتعب أعصابك وتزيد من توترك، خذ الأمور ببساطة أكثر.مهنيا: اكمل طريقك ولا تستسلم للاحباط، فالغد ملكك أنت وما تفعله يساعدك على الوصول لأهدافك وتخطي أي ألم تشعر به، فقط اعمل بحكمه.عاطفيا: لا تغلق الدائرة على نفسك فالحياة أمامك تمتع بكل مافيها، واعطي الحب والشريك الاهتمام المطلوب منك فهو بحاجتك هذه الفترة.صحيا: لا تهمل في صحتك أكثر من اللازم، فهو يعود عليهم بالسلب ولا تؤجل زيارة الطبيب أكثر من ذلك.مهنيا: تواجه بعض الصعوبات والمشاكل في عملك، فكر جيدا حتى تستطيع أن تنجزها وتتخطاها بسرعة.عاطفيا: الأزمات تظهر لك معادن الآخرين، شريكك مازال متمسك بك وحريص على استقرار علاقتكما، حاول إعطائه هذه الفرصة.صحيا: صحتك تبدأ في التحسن بعد فترة صحية متعبة، حاول أن تحسن من نفسيتك أيضا.مهنيا: تنال حب وتقدير من المحيطين بسبب تفانيك في عملك، حاول أن تستمر على ذلك لتصل لأهدافك سريعا.عاطفيا: تحتاج حديث من القلب مع شريكك لكي تقرب المسافات بينكم، لا تتردد وقل له كل مابداخلك.صحيا: ابتعد عن العادات الخاطئة والمضرة بالصحة، وابتعد عن التدخين والمدخنين هذه الفترة.مهنيا: أفكار جديدة تساعدك في الابتكار في عملك وتشعرك بالثقة في نفسك، فتره عمليه جيدة.عاطفيا: تغيرات إيجابية جيدة في حياتك العاطفية، تساعدك أكثر على الاستقرار العاطفي والنفسي بعد فترة من الملل.صحيا: احذر من نزلات البرد والسعال وحافظ على صحتك وتناول الأدوية والسوائل الدافئة لتقوي مناعتك.