إتلاف 1600 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في منطقة باب المندب باليمن

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، اليوم السبت، 1600 لغم زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة باب المندب.وأوضح مدير البرنامج العميد الركن أمين العقيلي- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية- أن الفرق الهندسية أتلفت 1600 لغم مضادة للدروع وأخرى فردية وعبوات ناسفة ومخلفات حرب من ذخائر وقذائف غير منفجرة زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق سكنية وطرق عامة وأماكن رعي في باب المندب.