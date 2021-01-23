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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة الانتخابات تستعد لزيارة غزة للتنسيق بشأن الاستحقاق الوطني

السبت 23/يناير/2021 - 07:59 م
الانتخابات غزة
الانتخابات غزة
محمد عمر
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، عن توجه وفد تابع لها قريبًا إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، لعقد لقاء مع الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إنه لم يتم تحديد موعد للزيارة بسبب إجراءات الوقاية المتبعة جراء جائحة كورونا، معربًا عن أمله أن تكون في أقرب وقت ممكن، وذلك وفق وكالة قدس نت الفلسطينية.

وكشف "طعم الله" عن أن حملة التوعية والإرشاد لتسجيل بيانات الناخبين ستبدأ بعد عشرة أيام، مبينا أن 400 ألف مواطن ومواطنة فحصوا بياناتهم في سجل الناخبين الإلكتروني من خلال موقع اللجنة خلال الأيام الماضية.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في وقت سابق عن عزمه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام في قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية ضمن اتفاق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية.

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