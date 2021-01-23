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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يهنئ السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

السبت 23/يناير/2021 - 07:11 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، والـ 69 لعيد الشرطة.

وقال المجلس في نص بيانه: "نهدى لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير؛ والـ 69 لعيد الشرطة، داعين الله أن يوفق سيادتكم في استكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء؛ التي تشهدها مصر في ربوعها كافة".

وأضاف: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".

كما هنأ المجلس اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة من ضباط وجنود بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

وأعرب المجلس عن خالص تقديره للدور الذي يلعبه رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، قائلا: رجال الشرطة هم العيون الساهرة لصون الوطن، ويقدمون كل غال ونفيس لحماية أبنائه.

وتابع: "ضرب رجال الشرطة ومازالوا أكبر النماذج في تقديم التضحيات للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية أبنائه، ومواجهة الإرهاب والجريمة حتى سقط منهم مئات الشهداء الذين جادوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم".

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