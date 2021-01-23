للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بذبح شقيقته وإلقائها في صحراء أكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر والشيخ زايد للمرة الثانية تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات قتل شقيقته بعدما مزق جسدها بسلاح أبيض وألقاها في الصحراء.وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وأجرت تحقيقاتها مع المتهم الذي برر دافع جريمته بسوء سلوك شقيقته ومعايرته بها.وكشفت التحريات أن معايرته بسبب سوء سلوك شقيقته دفعه لارتكاب الجريمة، لدرجة أن زوجته قامت بمعايرته جعله يصاب بحالة غضب شديدة، وتبين أن المجني عليها مطلقة وتتردد أقوال حول سوء سلوكها وقرر المتهم التخلص منها فاصطحبها من منطقة المنيب حتى أكتوبر بحجة مرافقته لشراء شيء وعندما وصلا لمكان نائي في أكتوبر أخرج سكين من بين طيات ملابسه وسدد لشقيقته عدة طعنات ما أدى لمقتلها في الحال وترك جثتها وفر هاربا.