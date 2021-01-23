أحمد شيبة في أول دويتو جديد مع عمر كمال (صور)

أعلن المنتج الفني أمير سامي أبو غالي التحضير لطرح أغنية جديدة على طريقة الدويتو من خلال شركته بالتعاون مع المطرب الشعبي أحمد شيبة وعمر كمال للمرة الأولى سويًا.قال أبو غالي إنه يراهن على نجاح هذا التعاون، خاصة أنه يجمع صوتين مميزين أحبهم الجمهور، بجانب أن الأغنية تحمل نقلة جديدة فى عالم الأغنية الشعبية.وأشار المنتج الفني إلى أن 2021 يحمل العديد من المفاجآت الفنية المميزة، حيث إنه يتعاون مع حسن شاكوش، وفنان الخليج نور الزين وغيرهم من النجوم.كانت آخر أعمال أحمد شيبة أغنية "حملوني" بفيلم "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم وشاركه في الغناء نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.