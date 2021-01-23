«معاريف»: ارتفاع نسبة الفقر وعدم المساواة فى إسرائيل إلى 23%

كشف تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة الفقر وعدم المساواة في إسرائيل إلى 23% خلال العام الماضي.وأظهرت بيانات من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي أن أكثر من مليون و980 ألف إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر.وأوضحت نتائج التقرير أن مستوى معيشة العائلات في إسرائيل قياسًا بمتوسط الدخل الاقتصادي، انخفض إلى 22.7%، في حين ارتفعت نسبة الفقر وعدم المساواة في إسرائيل من 22.4% في عام 2019 إلى 23% في عام 2020.