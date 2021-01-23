قضايا الدولة تهنئ السيسى بذكرى عيد الشرطة

يتقدم المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير التي كانت نواة لثورة ٣٠ يونيو.وأكد في التهنئة: «الشعب على تصحيح المسار نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي جاء فخامة الرئيس ليحققها وما زال يحقق تلك الأهداف لبناء مصر الحديثة، لينعم الشعب بالرخاء والتنمية، سائلين المولى عز وجل أن يعين سيادته على تحقيق ما يصبو إليه من التنمية الشاملة في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لفخامته».وأعرب رئيس الهيئة وجميع مستشاريها عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين، موجهين فيها خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة لأرواح شهداء الواجب من رجال شرطتنا الباسلة الذين دافعوا عن مصرنا الغالية وما زالوا يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل شر وأن يسددهم في دحر كل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن.حفظ الله مصر وأبناءها من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.