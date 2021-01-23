نقيب الزراعيين يهنئ الرئيس بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

بعث الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة المصرية، معربًا عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسي.وقال «خليفة»، إن هذا اليوم يمثل نموذجًا وطنيًا صادقًا للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، واستكمالا للدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في الدفاع عن مقدرات الوطن والدولة المصرية، مشيدًا بدور الشرطة والجيش المصري في تحقيق الاستقرار في ربوع الوطن انعكس على النهضة التنموية التي يقوم بها الرئيس السيسي وتشهدها الدولة المصرية في جميع ربوعها من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها.وأضاف نقيب الزراعيين، أن الدور الوطني للشرطة المصرية لا يمكن المزايدة عليه، لأنها رمز للكفاح نفخر به ونذكره ونُذكّر به الأجيال في هذا العيد، في رسالة لإعلاء العزة والكرامة والإرادة الوطنية الصادقة، والتي واجهت التحديات على مدار عقود لتحقيق الاستقرار السياسي جنبًا إلى جنب مع دور القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية من المتربصين بها.وأوضح «خليفة»، أن الاحتفال بأعياد الشرطة هو احتفال لكل مصري، إيمانا بالدور الأصيل للمنظومة الأمنية، وتقديرا لدورها الوطني في حماية الدولة المصرية والمستقبل الاقتصادي لمصر في مواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها مصر والمنطقة.