ضبط 247 قضية مصنفات فى المحافظات

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية والملكية الفكرية، خلال أسبوع، في ضبط 247 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.وإاستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.