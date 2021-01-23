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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل لـ مى عمر

السبت 23/يناير/2021 - 01:42 م
مى عمر
مى عمر
دعاء عبد المقصود
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يقدم لكم «الدستور» مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ، حيث تواصل النجمة مي عمر حصد نجاح مسلسلها الدرامي الجديد "لؤلؤ" والذي تقدم فيه أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتصدر المسلسل التريند لمحركات البحث المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل نظرا لتصاعد أحداثه بشكل كبير مما دفع متابعيه للبحث عن مواعيد عرضه المختلفة على الشاشة.

مواعيد عرض مسلسل "لؤلؤ"

استطاع مسلسل "لؤلؤ" جذب انتباه الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى على الشاشات المختلفة الأمر الذي أسهم في تصدره للمشهد الدرامي حيث حقق نجاحا كبيرا على قناتي ON وmbc إضافة إلى عرضه على منصة watch it.

مواعيد عرض المسلسل على قنوات ON

يعرض مسلسل "لؤلؤ" بشكل يومي ولمدة 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس حيث يعرض على قناة ON في تمام الساعة الثامنة الا ربع مساء وتتم إعادته في الساعة 2 صباحا والواحدة ظهرا بينما يعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد على نفس القناة في الساعة 5 صباحا والثالثة عصرا.

مواعيد عرض المسلسل على MBC

يتم إذاعة مسلسل "لؤلؤ" على MBC في الرابعة عصرا وتتم إعادته مرتين في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وفي الثامنة صباحا ويتم عرض حلقات مجمعة للمسلسل كل يوم جمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا كما يتم عرضه على قناة MBC عراق في تمام الساعة التاسعة مساء على أن يعاد مرة أخرى على نفس القناة في تمام الساعة الواحدة صباحا.

أبطال مسلسل "لؤلؤ"

يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" عدد كبير من النجوم منهم مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى ونجلاء بدر وإدوارد وعماد زيادة ومحمد الشرنوبي ومحمد مهران وسلوى عثمان وحمدي هيكل وهيدي كرم، والمسلسل من قصة مي عمر وقام بكتابة السيناريو والحوار محمد مهران في أول عمل له على الشاشة ومن إخراج محمد عبد السلام وأشرف على الكتابة والإخراج المخرج محمد سامي.

قصة مسلسل "لؤلؤ"

تدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" في إطار درامي تشويقي حول فتاة فقيرة تدعى "لؤلؤ" تضطرها ظروف سجن والدتها وإهمال والدها إلى دخول الملجأ ولديها صوت جميل تحلم من خلاله بالوصول إلى الشهرة وتستطيع بالفعل الوصول إلى حلمها وتحقيق شهرة كبيرة لتصبح نجمة مصر الأولى ويمثل العمل قصة صعودها من الفقر الي الثراء الفاحش وهو ما يجعلها تواجه العديد من الصعوبات في مشوارها.

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