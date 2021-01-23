سقوط عصابة سرقة الدرجات البخارية في دار السلام

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، اليوم السبت، من ضبط عاطليّن كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك والتصرف فيها بالبيع.وبمواجهتهما أيد ما جاء بالتحريات مركدين تصرفهما في 10 دراجات نارية لدى عمل سيئ النية، وأمكن ضبط عملاء المسروقات، وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما تم التوصل إلى عدد من مالكيها، وباستدعائهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.