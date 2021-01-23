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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

على ربيع ينتظر كتابة حلقات مسلسله

السبت 23/يناير/2021 - 11:56 ص
علي ربيع
علي ربيع
محمد قدري
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أرجأ الفنان علي ربيع بدء تصوير مسلسله الكوميدي الجديد المقرر عرضه خلال رمضان القادم لفترة قصيرة ريثما تكتمل كتابة الحلقات الأولى من المسلسل الجديد، بينما اتجه للتركيز في فيلمه "زومبي على جانبي" لعدة أيام.

ولم يحدث التفاهم المطلوب مع المرشحين لكتابة المسلسل، وتمت الاستعانة بالمؤلفين الكوميديين أحمد محيي ومحمد محمدي، اللذين شاركا في أعمال إيمي سمير غانم الأخيرة ويبدآن كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

جدير بالذكر أنه تم وضع خطة لتصوير المسلسل عبر 15 حلقة فقط بما يشير لوجود متسع من الوقت للتصوير قبل رمضان بالرغم من التأخير الكبير في انطلاق التصوير.

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