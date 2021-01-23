سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-1-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية للبنوك اليوم السبت 23-1-2021.على المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الريال السعودي اليوم 23-1-2021سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ويأتي الريال السعودي في بنك مصر في بداية التداولات اليوم عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة الإسلامي سعر 4.09 و4.24 جنيه للشراء وللبيع.بينما جاء الريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عودة اليوم في بداية التداولات الصباحية مستوى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.يشار إلى أن تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتتكون العملة السعودية، من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».