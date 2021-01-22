بايدن يوقع على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيوقع بعد قليل على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.كان بايدن، وقع أمس الخميس، عدة أوامر تنفيذية للتصدي لوباء كورونا الذي يجتاح الولايات المتحدة، كاشفا عن استراتيجيته في هذا الشأن، التي وصفها بأنها "مهمة في زمن الحرب".وأكد بايدن، خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض، أن استراتيجيته وُضعت استجابةً لفشل الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترامب في التصرف "بالتركيز والتنسيق الذي نحتاجه".