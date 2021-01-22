البيت الأبيض: بايدن طلب إعداد تقييم شامل عن الإرهاب الداخلي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب إعداد تقييم شامل عن الإرهاب الداخلي، وفق قناة "العربية".وأدى جو بايدن، الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية، ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة"، محذرا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة.