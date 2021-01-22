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مصر

وزير التعليم يشرح كيفية استفادة الطلاب من بنك المعرفة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:31 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو شرح خلاله كيف يمكن أن يستفيد طلاب المدارس من بنك المعرفة المصري أثناء فترة المذاكرة من المنزل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال وزير التربية والتعليم: وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من مصادر التعلم لطلابنا في مراحل التعليم قبل الجامعي من بينها قنوات مدرستنا ١ ومدرستنا ٢ على التليفزيون ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو ومنصة ذاكر ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية ومنصة حصص مصر، وكذلك يتيح بنك المعرفة المصري "ورش عمل" تدريبية أونلاين لطلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي وعموم الباحثين تشرح كيفية اتقان استخدام المحتوى الكبير المتوفر داخل بنك المعرفة المصري.

وأضاف شوقي، بمجرد الدخول على بنك المعرفة المصري باسم المستخدم وكلمة السر، سيصل المستخدم إلى أيقونة اسمها ورش العمل التدريبية، بالضغط عليها سيجد المستخدم خريطة زمنية بالأحداث التعليمية القادمة وورش العمل المميزة.

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