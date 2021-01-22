رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبوشقة»: عيد الشرطة نموذج وطني صادق للتضحية بالنفس

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:10 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
طباعة
تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة، الذي يحل في الخامس والعشرين من يناير كل عام.

كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل.

وأوضح «أبوشقة»، أن هذا اليوم يمثل نموذجًا وطنيًا صادقًا للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، وفى مثل هذا اليوم 25 يناير 1952 الذي يحتفل به المصريون صدرت أوامر من القيادة البريطانية بتسليم مبنى محافظة الإسماعيلية بكافة معداته، وإزاء ذلك اتصل اليوزباشي مصطفى رفعت بوزير الداخلية حينئذ فؤاد باشا سراج الدين يستعلم منه عن كيفية التصرف إزاء هذا المطلب الذي يعد امتهانًا للكرامة المصرية.

وكان رد فؤاد سراج الدين بلا تردد أن قاتلوا ولا تستسلموا حتى آخر جندي وآخر طلقة، وكانت معركة غير متكافئة سقط فيها 50 جنديًا شهيدًا وأصيب العشرات، وأذهلت العالم وكانت رسالة واضحة أن إرادة المصريين صخرة صلبة تتحطم عليها مطامع الغزاة والمتآمرين.

وأشار «أبوشقة» إلى أن المعركة لم تكن متكافئة بين قوة وطنية وقوة غاشمة وآثر المصريون التضحية بأرواحهم في رسالة للداخل والخارج، بأننا أمام رجال إذا خيروا بين الحياة والموت في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن والمواطن بأنهم ينحازون إلى كفة الموت لتبقى راية الحرية والكرامة والسيادة الوطنية ثابتة رافعة هامتها.

وأضاف «أبوشقة»: «لقد انتهى الاستعمار وبقى هذا الحدث التاريخي رمزًا للكفاح نفخر به ونذكره ونُذكّر به الأجيال في هذا العيد، في رسالة لإعلاء العزة والكرامة والإرادة الوطنية الصادقة».

وثمّن «أبوشقة» جهود الشرطة وأن نذكرها بكل فخر واعتزاز في هذا العيد عندما تصدوا وافتدوا مصر بأرواحهم لإفساد مخطط الفوضى، الذي كان مقررًا أن تسقط فيه مصر كما سقطت دول مجاورة، ولعل الاستقرار الأمني الذى تشهده مصر ويشهد له الجميع أبلغ دليل على ذلك.. وكل عام ومصر بخير وتقدم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

الصور

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سباق حورس للجوارح.. عادة مصرية قديمة أحياها الشباب (فيديو)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

أيام زمان

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية