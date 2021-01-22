«دفاع النواب» يهنئ الرئيس بعيد الشرطة: بطولات محفورة بقلوب المصريين

تقدم اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطه 69، مؤكدا أن بطولات وتضحيات الشرطة ستظل محفورة في قلوب المصريين.وأضاف «خلف الله» في تصريحات له اليوم، أن نواب الشعب يقدرون جهود رجال الشرطة في حفظ الأمن ودورهم البارز في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للوطن، مؤكدا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن.وقال إن لجنة الدفاع والأمن القومي تثمن الدور الوطني الكبير الذي يقوم به ضباط وأفراد جهاز الشرطة، وكل الدعم لهم فيما يحتاجونه من تشريعات تساهم في أداء رسالة الأمن السامية التي أقسم عليها أبناء المنظومة الشرطية، مقدما الشكر لكل الإدارات والقطاعات والأفرع بوزارة الداخلية.