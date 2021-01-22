محافظ مطروح: تكليف مفتش تموين دائم للتأكد من التعبئة السليمة لأسطوانات الغاز

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بالمهندس حسن الشيباني مدير عام مديرية التموين مطروح.وناقش محافظ مطروح المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والأساسية، مؤكدا على المتابعة المستمرة للمعارض اللوجستية والتفتيش الدوري على مصنع تعبئة الغاز موجها بتكليف مفتش تموين دائم للتأكد من التعبئة السليمة للأسطوانات من حيث الوزن والسلامة.ووجه محافظ مطروح بعمل ملف لأصحاب تروسيكلات توزيع أسطوانات الغاز من خلال المستودع المورد، ومنح كارنيه تصريح لمزاولة البيع لتأكد المواطن منه قبل شراء الأسطوانة مع مسئولية المستودع الموزع عنهم لمنع أي تلاعب في أسطوانات الغاز.وشدد محافظ مطروح على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات لمتابعة المعروض من السلع والمنتجات للمواطنين والاطمئنان على سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات.