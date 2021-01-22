رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة بتوقيع أحمد إبراهيم

انتهى المطرب رامي جمال خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال أيام على طريقة السنجل.وقال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لـ"الدستور" إنه انتهى الفترة الماضية من توزيع أغنية رامي جمال الجديدة المقرر طرحها خلال أيام.وأضاف أن الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، وألحان رامي جمال وسيتم طرحها على طريقة السنجل وتعتبر ضمن أغنيات ألبوم رامي جمال الجديد.