الصين تدين بشدة التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن إدانتها الشديدة للتفجير الانتحاري المزدوج الذي هز سوقًا شعبية وسط العاصمة العراقية "بغداد"، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، في تصريح اليوم: "يدين الجانب الصيني بشدة الهجمات، ونعرب عن بالغ الحزن على الضحايا، ومواساتنا لأسرهم، وتعاطفنا مع المصابين".وأضافت يينج: "تعارض الصين بشدة كافة أشكال الإرهاب، وتؤيد الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لحماية الأمن والاستقرار الوطني".