ضبط 55 ألف «كمامة» غير مطابقة للمواصفات في القاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، من ضبط 55 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، وبحوزته 55 ألف كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 8 ماكينة تصنيع – 25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ) وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.