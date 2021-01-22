تقارير: ليفربول يرفض تعديل عقد محمد صلاح





أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يفكر في تعديل عقد لاعبه محمد صلاح، رغم تصريحاته الأخيرة التي رحب فيها باللعب لصفوف فريقي برشلونة وريال مدريد.