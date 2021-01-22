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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تقارير: ليفربول يرفض تعديل عقد محمد صلاح
الجمعة 22/يناير/2021 - 01:34 م
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أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يفكر في تعديل عقد لاعبه محمد صلاح، رغم تصريحاته الأخيرة التي رحب فيها باللعب لصفوف فريقي برشلونة وريال مدريد.
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