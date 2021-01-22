القبض على مروج العملات المقلدة بالزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مروج العملات المالية المقلدة أثناء شراء هواتف محمولة بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء عدد (2) هاتف محمول وقدم له مبلغ مالى " عملات مقلدة".عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة")، وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من ( صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) "جارى تحديده وضبطه.يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم ترويج العملات المالية المقلدة.