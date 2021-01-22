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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5456 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:27 م
جريدة الدستور
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وجهت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأثمرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5456 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 196 مخالفة السير بدون تراخيص، 27 مخالفة موقف عشوائى، 28 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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