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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الأسهم اليابانية عن ذروة 30 عامًا اليوم الجمعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:18 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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تراجعت الأسهم اليابانية عن ذروة 30 عامًا اليوم الجمعة، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات بينما جنى البعض الأرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة قادتها آمال بتحفيز ضخم في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.44 بالمئة إلى 28631.45 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1856.64.

وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر عند أعلى مستوى في 30 عامًا، بفضل التفاؤل بأن خطة تحفيز ضخمة للرئيس الأمريكي جو بايدن ستعزز النمو.

وانخفضت الأسهم الآسيوية عن مستويات قياسية، إذ سحب المستثمرون بعض الأموال من السوق بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة مدفوع بالتحفيز.

وأغلق سهم وكالة الإعلانات دنتسو جروب منخفضا 2.19 بالمئة، بعد أن ذكرت تايمز في وقت سابق من الجلسة أن الحكومة اليابانية خلُصت على نحو غير علني إلى أن الألعاب الأوليمبية في طوكيو ستلغى. ونفت الحكومة التقرير بشدة.

وهبط سهم نيبون ستيل 3.51 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لتعزيز حصتها في طوكيو روب عبر عرض عطاء عام.

وقفز سهم طوكيو روب 28 بالمئة إلى الحد الأقصى للارتفاع بعد أن توقفت التعاملات عليه في وقت سابق من الجلسة بسبب تخمة من العروض.

وقفز سهم شيسيدو 4.33 بالمئة، بعد أن قالت شركة مستحضرات التجميل إنها تجري محادثات لبيع نشاطها للشامبو ومنتجات العناية بالجلد إلى شركة الاستثمار المباشر «سي.في.سي كابيتال بارتنرز».

وزاد سهم باناسونيك 3.28 بالمئة بعد أن رفعت «مورجان ستانلي إم.يو.إف.جي سيكيوريتيز» السعر المستهدف للسهم إلى 1700 ين من 1400.

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