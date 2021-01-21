على خلفية هجوم بغداد.. رئيس الوزراء العراقي يقيل قادة أمنيين بارزين
الخميس 21/يناير/2021 - 11:07 م
محمد عمرطباعة
أصدر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية العراقية عقب تفجير ضرب العاصمة بغداد اليوم.
وأعلن الكاظمي عن إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات العاصمة بغداد.
كما أقال قائد الشرطة الاتحادية من منصبه وكلف الفريق الركن رائد شاكر بتولي مهامه.
وإلى جانب ذلك أقال الكاظمي مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
يذكر أن هجوما انتحاريا ضرب بغداد في وقت سابق اليوم وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأعلن الكاظمي عن إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات العاصمة بغداد.
كما أقال قائد الشرطة الاتحادية من منصبه وكلف الفريق الركن رائد شاكر بتولي مهامه.
وإلى جانب ذلك أقال الكاظمي مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
يذكر أن هجوما انتحاريا ضرب بغداد في وقت سابق اليوم وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.