على خلفية هجوم بغداد.. رئيس الوزراء العراقي يقيل قادة أمنيين بارزين

أصدر مصطفى ‏الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية العراقية عقب تفجير ضرب العاصمة بغداد اليوم.وأعلن ‏الكاظمي عن إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات العاصمة بغداد.كما أقال قائد الشرطة الاتحادية من منصبه وكلف الفريق الركن رائد شاكر بتولي مهامه.وإلى جانب ذلك أقال ‏الكاظمي مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.يذكر أن هجوما انتحاريا ضرب بغداد في وقت سابق اليوم وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.