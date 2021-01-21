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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تمدد قيود السفر الدولي حتى 21 فبراير

الخميس 21/يناير/2021 - 11:00 م
رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
أ ش أ
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مددت كندا القيود المفروضة على السفر الدولي خارج الولايات المتحدة حتى 21 فبراير 2021.

وأعلن وزير السلامة العامة الفيدرالي الكندي، بيل بلير، اليوم الخميس، تمديد قيود السفر لمدة شهر، قائلا في تغريدة عبر تويتر: "لن تتردد حكومتنا أبدا في اتخاذ الإجراءات القوية اللازمة للحفاظ على الكنديين في مأمن من (كوفيد-19) مع الحفاظ على التجارة الأساسية مع شركائنا الدوليين".

كما أعلن بلير الأسبوع الماضي أن القيود المفروضة على المسافرين الأمريكيين ستظل سارية المفعول حتى 21 فبراير على الأقل. وتم إغلاق الحدود الكندية الأمريكية منذ مارس أمام السفر غير الضروري، وتم تمديد هذا القرار المشترك من قبل واشنطن وأوتاوا عدة مرات.

ولحماية الكنديين من الجائحة، اتخذت الحكومة الفيدرالية أيضا إجراءات تقييد السفر الدولية منذ مارس للحد من السفر إلى كندا.

وتحظر القيود معظم السفر غير الضروري أو التقديري إلى البلاد.

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