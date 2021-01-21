طبيب نفسي يوضح ما الذي يدفع عمرو وردة للتحرش الإلكتروني؟

لكن ما الذى يدفع عمرو وردة للتحرش الإلكترونى؟

دائمًا ما يذكر اسم عمرو وردة فى قضايا التحرش، ففي واقعة جديدة نشرت فتاة تدعى فيدرا تقيم بدولة الإمارات، صورًا من محادثة دارت مع عمرو وردة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".وقالت فيدرا، إنها تعرضت للتحرش من جانب لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني لكرة القدم، عمرو وردة، حيث نشرت الفتاة عبر خاصية ستوري في "إنستجرام"، بعض التسجيلات الصوتية والرسائل، التي تزعم أنها لعمرو وردة، مع التعليق عليها بهاشتاج "عمرو وردة متحرش".قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، أن السبب وراء استخدام منصات التواصل الاجتماعى للتحرش، هو ضعف الثقة بالنفس.وأضافت عبد السلام، أن اللاعب عمرو وردة يفتقر لـ"فن التعامل مع الجنس الآخر" من خلال المقابلات الشخصية، الأمر الذى يدفعه لاستخدام شاشات الحاسوب والهاتف الأمر الذى ينتهى بتحرش من جانب اللاعب.وأوضحت "عبد السلام" أن شخصية عمرو وردة لم تتغير بعد أزمته السابقة ببطولة افريقيا، مشيرة الى أنه يعانى من اضطراب فى الشخصية.ونوهت استشارى الطب النفسى، بأن اللاعب عمرو وردة، لم يستفد من قيم الرياضة، بل دفعه للتعامل مع المجتمع بسلبية وهذا يسمى باضطراب الشخصية السيكوباتية.