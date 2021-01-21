نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن «خطابات العلاج»

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا، اليوم الخميس، بشأن خطابات العلاج، تضمن 4 بنود.وتضمن القرار أنه يمنع منعًا باتًا تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلَّا إذا كانت قد عرضت سلفًا على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى نقيب المحامين بالاعتماد.كما أكد أنه لا يجوز صرف أي مبالغ نقدية أو شيكات أو بتحويلات- استنادًا لأي خطاب علاج- إلا إذا كان الخطاب معتمدًا على النحو السالف بيانه بالبند السابق.وأشار: يلغى أي تصرف لا يراعى فيه ما سبق بيانه بالبندين أولًا وثانيًا.واختتم: يتم إخطار كل القطاعات والإدارات بهذا القرار للعلم بمضمونه، وبأنه سوف يوقع الجزاء على من يخالف هذا القرار، فضلًا عن تحميله بأي التزامات تنجم عن الخطاب.