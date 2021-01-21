السويد تمدد القيود المرتبطة بكورونا حتى 7 فبراير

مددت الحكومة السويدية اليوم الخميس عددا من القيود في إطار الجهود المبذولة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين أن التدابير سوف تستمر حتى 7 فبراير.وقال لوفين: "نشهد تراجعا طفيفا في انتشار العدوى في بعض المناطق، لكن الوضع لا يزال خطيرا".وأضاف أن ينبغي على أصحاب العمل السماح للموظفين بالعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.وشملت التدابير الأخرى استمرار التعليم عن بعد لطلاب المدارس الثانوية.وقالت وزيرة التعليم،آنا إكستروم، إن التغيير هو أنه يمكن تشغيل بعض الفصول الدراسية في المدارس في المناطق التي تنخفض فيها معدلات الإصابة.