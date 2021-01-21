1702 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن تسجيل 1702 إصابة جديدة و51 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بينما بلغ عدد متلقي لقاح كورونا 150 ألفا و703 أشخاص.وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 399 ألفا و798 حالة، وتعافى 376 ألفا و360 حالة، بينما توفي 7288 حالة، موضحة أنه يتواجد بالمستشفى للعلاج 1946 حالة، منهم 340 حالة في العناية المركزة.كما لفت البيان، إلى توزيع الإصابات الجديدة بين الولايات الاتحادية في النمسا على النحو التالي، بورجنلاند 47 حالة، كارينثيا 196، النمسا السفلى 246، النمسا العليا 246، سالزبورج 185، ستيريا 210 حالات، تيرول 144، فورارلبرج 81، فيينا 347 حالة.