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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أبوالغيط يدين التفجيرين الانتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 12:12 م
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
عبير سليم
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أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم في منطقة الباب الشرقي، ما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، بأن هذا التفجير الإرهابي هو عمل مشين يأتي في توقيت هام لاشك أنه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطني وترسيخ سيادته وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول.

وأكد المصدر على دعم الجامعة العربية المستمر للحكومة العراقية في كافة الإجراءات التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار وتضامنها معه في كل ما من شأنه أن يسهم في تجاوز التحديات الراهنة، بما في ذلك القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة ككل.

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