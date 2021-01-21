وزير ألماني: أزمة «كورونا» كارثة بالنسبة لكثير من الأطفال

صرح وزير التنمية الألماني جرد مولر، بأنه يتوقع أن تفشي فيروس كورونا المستجد سيزيد من حدة مشكلة عمالة الأطفال بشكل مأساوي.وقال «مولر»، اليوم الخميس، بمناسبة بدء العام العالمي ضد عمل الأطفال الذي أطلقته الأمم المتحدة: «أزمة كورونا تعد كارثة بالنسبة لكثير من الأطفال»، لافتا إلى أن 320 مليون طفل لا يستطيعون حاليًا الذهاب إلى المدرسة.وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «يونسكو»، لن يعود 24 مليون طفل إلى المدارس بعد انتهاء وباء كورونا، بحسب وفقًا لتصريحات «مولر»؛ لأنهم سيضطرون للعمل لأجل بقاء أسرهم على قيم الحياة.وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين كانوا يعملون تحت ظروف استغلالية وخطيرة قبل الوباء كان يتجاوز 70 مليون طفل، مضيفًا: «هذه هى العبودية الحديثة».ودعا مولر مجددا إلى تمهيد الطريق لما يسمى بقانون سلاسل التوريد بأقصى سرعة ممكنة من أجل وقف عمل الأطفال وضمان معايير تحافظ على حقوق الإنسان بالنسبة للمنتجات الألمانية.