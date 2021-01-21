مصادر أمنية عراقية: بصمات داعش واضحة في تفجيرات ساحة الطيران

أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن العراقية أحبطت عملية إرهابية الشهر الماضي، مؤكدة أن بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي واضحة في تفجيرات ساحة الطيران التي وقعت اليوم.وكانت قناة العربية، قد أفادت بأن تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف سوقا شعبيا في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد، وأشارت إلى مقتل 8 وإصابة آخرين، في التفجير الذي وصف بالخرق الأمني الخطير، لا سيما أن العاصمة العراقية كانت تشهد منذ أكثر من أسبوع استنفارا أمنيا غير مسبوق منذ مطلع الشهر الجاري.