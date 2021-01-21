العراق: انتشار أمني مكثف وغلق طرق عقب انفجاري سوق بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن انتشار أمني مكثف وغلق للطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالعراق، جراء تفجيرين في ساحة الطيران ببغداد.ووقع تفجير انتحاري في منطقة الباب الشرقي، إحدى المناطق العريقة في العاصمة العراقية بغداد، وقال مصدر أمني إن 10 أشخاص قتلوا، وأصيب 15 آخرون جراء تفجير انتحاري في الباب الشرقي.وكانت قناة "السومرية" الإخبارية، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أنه جرى سماع أصوات انفجارات في «باب الشيخ» و«ساحة الطيران» وسط بغداد.