سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-1-2021

يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أسواق المال المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الخميس 21-1-2021.وعلى المستوى المحلي، حقق متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21-1-2021وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وشهد الريال السعودي حالة ارتفاعًا في بنك مصر ليصل عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما جاء فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغ مستوى 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع، وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاءت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده مستقرة عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.وسجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما عرضت شاشات التداول في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.