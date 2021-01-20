الأنبا ماركوس يترأس عشية استشهاد القديسة دميانة بالبراري

ترأس الأنبا ماركوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدمياط وكفر الشيخ وتوابعها، مساء اليوم، صلوات العشية لتذكار استشهاد القديسة دميانة بديرها ببراري بلقاس.وشارك في صلوات العشية عدد من كهنة الإيبارشية ومكرسات وراهبات الدير، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.واحتفلت الكنائس، أمس، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.