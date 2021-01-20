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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تنفق ٦١٫٧ مليار دولار على مكافحة كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:39 م
الصين مكافحة كورونا
الصين مكافحة كورونا
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أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأربعاء، إنفاق أكثر من 400 مليار يوان (61.7 مليار دولار) من الاعتمادات المالية على مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) حتى نهاية نوفمبر 2020.

وقال وزير المالية الصيني "ليو كون"-في تصريح اليوم- إن النظام المالي أعطى أولوية قصوى للأموال المخصصة لمكافحة (كوفيد-19)، وإنه نظرًا لتوافر الأموال، لن تتأثر الحكومات المحلية بتكلفة العلاج الطبي ومكافحة الفيروس.

وأضاف كون أنه في مواجهة تحديات ملحوظة في عام 2020، استكشف النظام المالي طرقًا للتخفيف من تأثير المرض على الاقتصاد.

وسجلت الصين عجزًا ماليًا عام 2020 بنحو ٣٫٦% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا عن العام السابق الذي سجل ٢٫٨%، فيما أصدرت الصين تريليون يوان (144 مليار دولار) من السندات الحكومية للسيطرة على (كوفيد-19) لتقديم المزيد من الأموال للشركات والأفراد.

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