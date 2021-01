صحيفة تركية: تصنيف أمريكا لـ«حسم» كجماعة إرهابية يفضح دعم أنقرة للمتطرفين

أكد سياسي تركي أن تصنيف الولايات المتحدة جماعات وأفراد مصريين على قوائم الإرهاب موجودين في تركيا، يكشف عن دعم أنقرة للمتطرفين والجماعات الإرهابية.وقال المحلل إيكان إردمير، أمس، في مقال بموقع الدفاع عن الديمقراطيات (the Foundation for Defence of Democracies) إن اثنين من الإرهابيين المصريين الموجودين في تركيا تم تصنيفهما على أنهما قائدي حركة سواعد مصر (حسم) الإرهابية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يسلط الضوء على أنقرة، وذلك وفق صحيفة "أحوال" التركية.وقال إردمير، المدير الأول لبرنامج تركيا في (FDD)، إن هذه المجموعة الرابعة التي تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية منذ أبريل 2019 على قوائم الإرهاب ومقرها تركيا، مما يكشف عن انتشار الإسلاميين المتطرفين من البيئة التي أنشأتها أنقرة.أكد إردمير أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت، الخميس الماضي، حركة حسم كمنظمة إرهابية أجنبية، التي تؤكد الحكومة المصرية أنها الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابيةووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن علاء علي محمد السماحي ويحيى السيد إبراهيم موسى، قائدي حركة حمس المعينين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية موجودان في تركيا.وقال إردمير إن تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية ينص على أن موسى يمتلك جواز سفر تركيًا مما يتيح له الوصول بدون تأشيرة إلى 110 دولة.