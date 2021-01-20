«طبية مونديال اليد»: تقديم الخدمة لـ138 فردا من المشاركين في البطولة

أعلنت للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، تقديم الخدمة الطبية لـ138 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الثلاثاء، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا على أن جميعهم بحالة صحية جيدة، في إطار العمل بخطة التأمين الطبي للبطولة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ58 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، من خلال 8 سيارات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ80 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طواريء، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.وأشارت اللجنة إلى أنه تم إجراء 2249 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.وأكدت اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، متابعةتنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة على مدار الساعة، والعمل على تلبية أي احتياجات طبية أو لوجيستية والإمداد الفوري بها، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين في البطولة.وذكرت أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.