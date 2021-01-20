في ميلاده الـ 100.. من هو «لوسي» السينما المصرية؟

تحل اليوم الذكرى المائة لميلاد الفنان جمال رمسيس، الذي قدم أشهر دور له في السينما في فيلم "إشاعة حب"، بدور "لوسي" أمام الفنان عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي، وظل هذا الدور هو الأشهر والذي فاق اسمه الحقيقي أيضا.و جمال رمسيس من مواليد حي شبرا لأب مصري وأم إيطالية، كانت بدايته الفنية في أدوار صغيرة في التلفزيون الأمريكي هو وشقيقه ميمو بمساعدة خالهم رجل الأعمال، وبعد العودة على مصر شاركا في ثلاثة أفلام وبعد وفاة خالهم رجعوا أمريكا لإدارة شؤون أعماله وبعد فترة عادا للسينما المصرية وقدما عدة أدوار ثم قدم شخصية "لوسي" في فيلم "إشاعة حب " عام 1960.خلال مسيرته الفنية لم يقدم الكثير من الأعمال لكن أدواره ما زال يتذكرها الجمهور حتى الآن، ومنها إسماعيل ياسين في البوليس السري حيث قدم دور العشيق وشقيقه ميمو دور زعيم العصابة المجنون،وبعد عدة سنوات هاجر الثنائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانقطعت أخبارهم تماما حتى توفي في 25 سبتمبر عام 2001 عن عمر ناهز 80 عاما.