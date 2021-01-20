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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3506 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:52 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
ا ش ا
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 3 آلاف و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 263 ألفًا و729 حالة.

‌وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 وفيات، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 762 حالة، مؤكدة شفاء 3 آلاف و746 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 235 ألفًا و421 شخصًا.

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