3506 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات
الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:52 م
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 3 آلاف و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 263 ألفًا و729 حالة.
وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 وفيات، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 762 حالة، مؤكدة شفاء 3 آلاف و746 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 235 ألفًا و421 شخصًا.
وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 وفيات، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 762 حالة، مؤكدة شفاء 3 آلاف و746 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 235 ألفًا و421 شخصًا.