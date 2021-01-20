3506 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 3 آلاف و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 263 ألفًا و729 حالة.‌وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 وفيات، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 762 حالة، مؤكدة شفاء 3 آلاف و746 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 235 ألفًا و421 شخصًا.