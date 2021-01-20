«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

أصدرت وزارة الداخلية الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة في ذكراه رقم 69، والتي شهدت في يوم 25 يناير عام 1952 أعظم التضحيات، حيث واجه رجال الشرطة الأبرار مدافع العدو المحتل الإنجليزي بمدينة الإسماعيلية.ويعتبر عيد الشرطة 2021 بمثابة تخليد لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، وتقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان تم إقرار هذه إجازة عيد الشرطة