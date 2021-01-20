إيرادات مقبولة لأفلام ريما والخطة العايمة والصندوق الأسود

حققت مجموعة من الأفلام المصرية إيرادات مقبولة بعد أسابيع طويلة من التواجد في شباك التذاكر المصري وتفوقها على أفلام معروضة قبل 3 أسابيع فقط، وحقق فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام إيرادات هذا الأسبوع قدرت بـ203 آلاف جنيه.وجمع فيلم "الخطة العايمة" خلال الأسبوع المنقضي إيرادات بقيمة 170 ألف جنيه من بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وغادة عادل، ومن إخراج معتز التوني.وجمعت النجمة منى زكي 90 ألف جنيه بفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهو أحد أكثر الأفلام صمودًا في شباك التذاكر المصري منذ عرضه، ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، ومحمد فراج.