ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، حملة تفتيشية مكبرة في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين، ضبطت 16 طن دواجن فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطني كبدة ولحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وتفوح منها روائح كريهة.كما ضبطت الحملة حوالي 900 كيلو زبدة و730 لتر زيت زيتون و350 كيلو عسل نحل بمكونات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية لاحتوائها على مكونات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل توزيعهم على المواطنين، بإجمالي مضبوطات أغذية الفاسدة حوالي 20 طن، وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وإعداد المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.