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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 33% زيادة فى صادرات المانجو خلال 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:26 ص
مانجو
مانجو
أميرة ممدوح
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تحظى مختلف أصناف الفاكهة بنصيب كبير بين الصادرات المصرية، والتى دفعت صادرات السلع الزراعية لتسجل 1.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، وجاءت فى مقدمتها المانجو والرمان، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير "الإحصاء" إلى ارتفاع صادرات مصر من المانجو بنسبة 32.9% خلال العام الماضى، بعد أن سجلت 29.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 22 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، فيما سجلت صادرات الرمان 53.6 مليون دولار مقابل 58.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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