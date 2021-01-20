أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 20-1-2021
الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:43 ص
يُقدم «الدستور» أسعار مواد البناء في مصر، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 20-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع بالأسواق المحلية.
وشهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 20-1-2021، استقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وقلة الطلب عليها.
وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الحديد والأسمنت تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وتبدأ أسعار الحديد للمستهلك من 13300 جنيه للطن وحتى 13700 جنيه، بعد أن سجلت أسعار الحديد أرض المصنع أطوال ولفائف نحو 13100 جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.
الأسمنت المسلح
سجل سعر الأسمنت المسلح 778 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 795 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 750 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 723 جنيهًا للطن، والسويدي 775 جنيهًا للطن، وحلوان 760 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 753 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 760 جنيها للطن.
الأسمنت الأبيض
سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.
الأسمنت المخلوط
كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 630 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 640 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 665 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 668 جنيهًا للطن.
الأسمنت المقاوم
فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 800 جنيه للطن، وأسمنت قاهر البحار 788 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 788 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 790 جنيهًا للطن.
وشهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 20-1-2021، استقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وقلة الطلب عليها.
وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الحديد والأسمنت تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وتبدأ أسعار الحديد للمستهلك من 13300 جنيه للطن وحتى 13700 جنيه، بعد أن سجلت أسعار الحديد أرض المصنع أطوال ولفائف نحو 13100 جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
أسعار مواد البناء اليوم في مصر.. سعر الحديدسجل سعر حديد المصريين، 13 الفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و500 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه.
وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.
الأسمنت المسلح
سجل سعر الأسمنت المسلح 778 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 795 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 750 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 723 جنيهًا للطن، والسويدي 775 جنيهًا للطن، وحلوان 760 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 753 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 760 جنيها للطن.
الأسمنت الأبيض
سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.
الأسمنت المخلوط
كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 630 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 640 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 665 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 668 جنيهًا للطن.
الأسمنت المقاوم
فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 800 جنيه للطن، وأسمنت قاهر البحار 788 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 788 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 790 جنيهًا للطن.