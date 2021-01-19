غدًا.. انطلاق الدورة الـ41 للجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الأفريقي

تنطلق غدًا الأربعاء أعمال الـ41 للجنة الممثلين الدائمين (المندوبين الدائمين) للاتحاد الأفريقي والتي تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: دوافع لبناء أفريقيا التي نريد".وذكر الاتحاد الأفريقي - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن اجتماعات المندوبين الدائمين ستناقش تقارير مختلفة بما في ذلك: أنشطة اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وتقارير اللجان الفنية المتخصصة التي عقدت في عام 2020، وتقارير مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي.كما سيتم بحث مشروع جدول الأعمال ومشاريع المقررات للدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية يومي الثالث والرابع من فبراير المقبل، وأجندة الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المقررة في السادس والسابع من الشهر نفسه.